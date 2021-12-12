Журналист Асафов рассказал об антироссийском настрое главы МИД Германии Бербок

Москва, 12 декабря. Глава МИД Германии от «Зеленых» Анналена Бербок будет продвигать более антироссийскую позицию по сравнению с новым канцлером страны Олафом Шольцем, заявил обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

По его словам, никаких явных антироссийской шагов от нового созыва бундестага ожидать не стоит. На текущий момент позиция Германии достаточно сбалансирована.

«Но с Россией будет конструктивное взаимодействие. Их министр иностранных дел Анналена Бербок может в течение часа высказаться за конструктив с Россией, потом Россию в чем-то обвинить, потом опять говорить о сотрудничестве с Россией», — сказал он.

Именно глава внешнеполитического ведомства ФРГ будет в некоторой степени компенсировать пророссийский настрой нового канцлера Шольца, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Бербок провела встречу с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Дипломаты затронули тему вокруг России и Украины.