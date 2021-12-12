Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 10:51
10:48
Общество
Мишустин продлил упрощенный порядок ввоза лекарств для борьбы с COVID-19 до 2025 года
10:48
Общество
Диетолог Чугунова заявила, что высокая температура приготовления снижает пользу блюда
10:47
Общество
Журналист Колас заявил, что мужские парикмахерские в России «трещат от тестостерона»
10:40
Политика
Аналитики Журавлев, Дробницкий и Можегов считают, что в 2024 году американцы выберут Трампа
10:40
Происшествия
Жертвами ДТП с участием фуры под Владимиром стали пять человек
10:40
Политика
Володин поздравил россиян с Днем конституции
10:36
Происшествия
Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Наро-Фоминском
10:31
Политика
Кинорежиссер Сокуров заявил о желании побеседовать с Путиным в расслабленной обстановке
10:31
Происшествия
Посетитель московского ресторана забыл в гардеробе боевой пистолет
10:30
Шоу-бизнес
Занимающийся фермерством брат Ротару закрыл свое кафе из-за отсутствия денег
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рублю предрекли сильное укрепление после Нового года

Экономика
Рублю предрекли сильное укрепление после Нового года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 декабря. После Нового года рубль может укрепиться до показателей июня 2020 года — в районе 70 единиц за доллар, заявил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Ключевыми событиями, которые повлияют на динамику валютных курсов по всему миру, станут заседания сразу трех монетарных регуляторов: Федрезерва США, Европейского ЦБ и Банка России. Хотя серьезных опасений результаты встреч не вызывают, эксперты не исключают различных спекуляций.

«К новогодним праздникам курс ожидается в диапазоне 71,50–74,50 за доллар. После Нового года не исключаю укрепления рубля до показателей июня 2020 года (ниже отметки 70). Это произойдет в конце января — начале февраля, если цена на нефть вернется в диапазон 80–85 долларов за баррель», — отметил Ващенко в беседе с «Российской газетой».

Центробанк РФ ранее зафиксировал рост реального рубля в текущем году на 8,3%. При этом в ноябре показатель сократился на 0,1%, следует из данных регулятора.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Рублю предрекли сильное укрепление после Нового года
прогноз новый год рубль курс рубля курсы валют
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать