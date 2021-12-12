Рублю предрекли сильное укрепление после Нового года

Москва, 12 декабря. После Нового года рубль может укрепиться до показателей июня 2020 года — в районе 70 единиц за доллар, заявил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Ключевыми событиями, которые повлияют на динамику валютных курсов по всему миру, станут заседания сразу трех монетарных регуляторов: Федрезерва США, Европейского ЦБ и Банка России. Хотя серьезных опасений результаты встреч не вызывают, эксперты не исключают различных спекуляций.

«К новогодним праздникам курс ожидается в диапазоне 71,50–74,50 за доллар. После Нового года не исключаю укрепления рубля до показателей июня 2020 года (ниже отметки 70). Это произойдет в конце января — начале февраля, если цена на нефть вернется в диапазон 80–85 долларов за баррель», — отметил Ващенко в беседе с «Российской газетой».

Центробанк РФ ранее зафиксировал рост реального рубля в текущем году на 8,3%. При этом в ноябре показатель сократился на 0,1%, следует из данных регулятора.