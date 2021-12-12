Художница с нарушениями зрения представила выставку в Хабаровске

20-летняя художница Диана Слипецкая работает в различных техниках рисования и участвует в международных выставках. В родном Хабаровске девушка представила персональную экспозицию «Секреты земли амурской».

Проблемы со зрением у Дианы с рождения, но несмотря на это уже в четырехлетнем возрасте девочка взялась за кисти. Художница может различать лишь нечеткие образы и только одним глазом. Но недуг не мешает целиком погружаться в искусство и создавать впечатляющие картины в технике многослойной акварели.

«Мне эта техника давалась очень трудно. Я это воспринимала как новый опыт, что научишься и будешь потом применять ее законы где-нибудь еще, например, в том же цветном карандаше», — поделилась девушка.

В технике многослойной акварели Диана мечтает достичь уровня портретиста и нарисовать портрет своей мамы Екатерины.

«Я нарисую портрет и скажу: «Мама, а вот теперь ты похожа. Ты мечтала, я тебе подарила эту работу», — говорит Диана.

В ноябре художница представила свою персональную выставку «Секреты земли амурской», посвященную коренным народам Приамурья. В экспозиции более 50 работ, созданные Дианой за три года.

«Выставка посвящена, конечно, коренным народам нашего Хабаровского края. Это ее кредо, хотя она не принадлежит именно к национальности, но Диана старается это показывать, чтобы об этой культуре все знали», — рассказала мама Дианы Екатерина Слипецкая.

Диана — победитель множества, в том числе международных конкурсов. В ближайшее время девушка планирует подать заявку на членство в «Союз художников России».