Политолог Бондаренко назвал непредсказуемым содержание разговора Байдена и Зеленского

Киев, 12 декабря. Пока нельзя предсказать содержание разговора лидера США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, считает политолог Константин Бондаренко.

По мнению эксперта, темы разговора можно будет узнать лишь через несколько месяцев спустя. Пока же это можно сравнить с «гаданием на кофейной гуще».

«Это гадание на кофейной гуще. Мы только знаем, что было полтора часа разговора. Говорить об их эффективности можно только исходя из эмпирических знаний, которые мы получим на протяжении ближайших месяцев», — высказался Бондаренко.

Как считает политолог, скорее всего, Зеленского в беседе проинформировали о частичных договоренностях между США и Россией. Дальнейшие события будут зависеть от того, выполнит ли Украина «домашние задания», которые ей поручит Вашингтон, убежден Бондаренко.

Ранее политолог Сергей Простаков объяснил, во что Украине выльется сотрудничество с США. По его словам, киевская власть может пытаться удержать влияние любыми способами, в том числе военными, что представляет опасность для России, да и для остальных соседей Украины. Он добавил, что все хорошо знают примеры тех стран, которые США называли союзниками, в частности — Грузии.