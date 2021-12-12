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Грузовой автомобиль загорелся после аварии в Красноярском крае
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Грузовой автомобиль загорелся после аварии в Красноярском крае

Происшествия
Грузовой автомобиль загорелся после аварии в Красноярском крае
pixabay.com

Память, 12 декабря. Большегруз стал участником ДТП возле поселка Память Красноярского края. В результате аварии фура перевернулась и загорелась, сообщили в региональном отделении МЧС.

Возгорание произошло в кабине водителя. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На участке автомобильной дороги, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение. Более подробная информация об инциденте будет известна после детальной проверки.

«В результате опрокидывания грузового автомобиля (автофургон, перевозящий фрукты) произошло возгорание кабины», — сообщили в МЧС.

Этой ночью в Якутске автомобилист совершил наезд на двух человек. Пострадавшей также стала 13-летняя девочка. Медики диагностировали у нее множественные переломы таза и экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.

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мчс авария красноярская область
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