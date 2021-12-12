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Психолог Аббасова рассказала, какие подарки дарить детям на Новый год
Общество
Психолог Аббасова рассказала, какие подарки дарить детям на Новый год
Федеральное агентство новостей  / 

Новый год — это волшебный праздник, и каждый ребенок, независимо от возраста, мечтает в новогоднюю ночь получить подарок от Деда Мороза. Чтобы угадать с подарком, нужно узнать, чего хочет сам ребенок. При этом родителям следует выбирать те подарки, которые будут развивать ребенка, его навыки и умения, рассказала ФАН детский психолог Ляман Аббасова.

По словам эксперта, детям от года до трех лет лучше дарить музыкальные инструменты, пирамиды, интерактивную игрушку-питомца, игровую палатку, пальчиковые краски, коврик для рисования водой и др. А для детей от четырех до шести лет психолог рекомендует выбрать новогодний подарок, исходя из его пристрастий. Например, это может быть игрушечная кухня, набор игрушечной посуды, фруктов, овощей, набор строительных инструментов, куклы, машинка на радиоуправлении, конструкторы, железная дорога и др.

«Родители должны понимать, что для детей неважно, дешево или дорого стоит подарок, главное, чтобы он понравился ему и был полезен. Однако не следует доходить до крайностей при выборе подарка. Если ребенок уже два месяца просит плюшевого медведя, лучше купить то, что принесет ему радость», — говорит Ляман Аббасова.

Психолог Аббасова рассказала, какие подарки лучше дарить детям на Новый год
pixabay.com /

Что касается подарков для детей от семи до десяти лет, для этой возрастной группы нужно очень тщательно и аккуратно выбирать подарки, чтобы уже повзрослевшие дети не расстроились от полученного подарка. Дети школьного возраста непременно оценят игрушки, с которыми можно играть в компании одноклассников и друзей. Например, настольный футбол, аэрохоккей, 3D-ручка, спортивный инвентарь и др.

Кроме того, психолог советует родителям не шантажировать детей в преддверии Нового года фразой, что если он плохо себя вести, то Дед Мороз не принесет ему подарков.

«За месяц до праздника ребенок постоянно слышит от родителей своего рода угрозу, что он может не получить подарка от Деда Мороза из-за плохого поведения. В итоге месяц до праздника становится для ребенка очень напряженным. Поэтому родителям не следует пугать [ребенка], если они хотят изменить его поведение к лучшему. Будет правильно сказать, чем именно недовольны. Не следует вмешивать Деда Мороза в отношения с ребенком», — рекомендует Ляман Аббасова.

Перед Новым годом россияне начинают активно покупать неотъемлемый символа праздника — елки. Сегодня предпочтение чаще отдается искусственным деревьям. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин объяснил, как правильно выбрать зеленую красавицу.

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Все новости / Общество / Психолог Аббасова рассказала, какие подарки дарить детям на Новый год
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