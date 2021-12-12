Жители Барнаула остались без горячей воды из-за прорыва теплосети

Барнаул, 12 декабря. Жильцы трех пятиэтажек в Барнауле (Алтайский край) остались без горячего водоснабжения и тепла в результате аварии. Такую информацию привели в городской мэрии.

С чрезвычайным происшествием столкнулись жители дома 54 на Северо-Западной улице. В результате провала дорожного полотна вода хлынула на проезжую часть.

«Выход воды был устранен, но обнаружено аварийное повреждение диаметром 76 мм. В результате аварии без отопления и горячего водоснабжения оказались три дома», — следует из сообщения городского аппарата.

Последствия аварии устраняются силами двух аварийных бригад Барнаульской теплосетевой компании. Предварительно, работы должны завершиться к 19:00 местного времени (15:00 по Москве).

Неделей ранее в Барнауле сгорел частный дом на улице Достоевского. В результате происшествия никто не пострадал.