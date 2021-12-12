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МЧС отправило вертолет на поиски пропавших туристов в Хакасии

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 08:56
Происшествия
МЧС отправило вертолет на поиски пропавших туристов в Хакасии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Абакан, 12 декабря. Два туриста отправились кататься на снегоходах в Хакасии и пропали без вести. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

На поиски пропавших выдвинулась наземная группа спасателей и вертолет. По информации ведомства, расстояние до места происшествия от места дислокации ближайшего пункта МЧС составляет 340 километров. В поисках туристов также приняли участие местные туристы.

«Вертолет МИ-8 МЧС России вылетел из аэропорта "Абакан" на поиски двух туристов, которые накануне на снегоходах выехали в горы Орджоникидзевского района. Также незамедлительно в район поиска выдвинулась наземная группа спасателей со снегоходами», — говорится в сообщении.

Недавно в Кемеровской области потерпел крушение вертолет Robinson R-66. В результате авиакатастрофы погиб один человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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