МЧС отправило вертолет на поиски пропавших туристов в Хакасии

Абакан, 12 декабря. Два туриста отправились кататься на снегоходах в Хакасии и пропали без вести. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

На поиски пропавших выдвинулась наземная группа спасателей и вертолет. По информации ведомства, расстояние до места происшествия от места дислокации ближайшего пункта МЧС составляет 340 километров. В поисках туристов также приняли участие местные туристы.

«Вертолет МИ-8 МЧС России вылетел из аэропорта "Абакан" на поиски двух туристов, которые накануне на снегоходах выехали в горы Орджоникидзевского района. Также незамедлительно в район поиска выдвинулась наземная группа спасателей со снегоходами», — говорится в сообщении.

Недавно в Кемеровской области потерпел крушение вертолет Robinson R-66. В результате авиакатастрофы погиб один человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.