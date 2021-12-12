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Путешественник Конюхов связал депрессию и выгорание с бездельем

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 08:50
Общество
Путешественник Конюхов связал депрессию и выгорание с бездельем
wikipedia.org  /  Leksey / CC0

Москва, 12 декабря. Безделье может спровоцировать депрессию и выгорание, поэтому самым действенным лечением станет работа. Об этом заявил российский путешественник и исследователь Федор Конюхов.

По его мнению, люди, говорящие о депрессии, просто не знают, чем себя занять. Все силы на жалобы, считает он, лучше направить в полезные занятия, например, пойти работать на стройку. Хорошим вариантом будет также взять из детского дома ребенка и посвятить ему свободное время. Об этом он сообщил в интервью Lenta.ru.

«Я где-то читал, что женщина в Китае купила участок промышленной земли и за свою жизнь посадила один миллион деревьев! Вот это точно не зря прожитая жизнь. Уверен, у нее не было депрессии», — поделился Конюхов.

Путешествия, добавил он, человеку в состоянии депрессии не помогут. Ведь таким образом он лишь пытается убежать от проблем, а рано или поздно придется вернуться к себе. При этом надо помнить, что самым главным путешествием, от которого нужно получать наслаждение, является сама жизнь, заключил он.

Свои поездки Конюхов оплачивает деньгами, вырученными продажей собственных картин. Это является его единственным источником заработка.

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Федор Конюхов депрессия выгорание безделье
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