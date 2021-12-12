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Эксперт Шапкин объяснил, как выбрать правильную искусственную ель к Новому году

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 08:45
Общество
Эксперт Шапкин объяснил, как выбрать правильную искусственную ель к Новому году
pxhere.com

Москва, 12 декабря. Перед Новым годом многие приобретают неотъемлемый символа праздника — елку. Сегодня чаще предпочтение отдается искусственным деревьям. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин объяснил, как правильно выбрать «зеленую красавицу».

По словам эксперта, в первую очередь нужно обратить внимание на запах искусственной ели. Резкий, неприятный запах будет означать, что изделие выполнено из некачественного материала.

«Запах — это показатель того, что использованы некачественные материалы, неэкологичные. Вдыхание вот этих растворителей, которые выделяются из некачественного пластика, чревато проблемами со здоровьем, тем более что tлка будет стоять на протяжении, может быть, двух и более недель», — сказал Шапкин в беседе с RT.

Специалист отметил, что производители нередко сочетают качественный и более бюджетные материалы. Из-за плохого состава искусственные ели могут быстро осыпаться. Поэтому перед покупкой Шапкин посоветовал внимательно осмотреть и пощупать дерево.

Самым лучшим материалом для изготовления искусственных елей эксперт назвал полиэтилен низкого давления, так как он наиболее безопасен и долговечен. Определить из чего создана новогодняя красавица можно по специальной маркировке, которую обязаны указывать на упаковке, добавил Шапкин.

До Нового года еще 20 дней, однако россияне уже активно готовятся встречать праздники. Так, опрос показал, что каждый десятый житель России уже нарядил праздничную елку. Среди респондентов нашлись и такие, кто не убирал новогодний атрибут с прошлого праздника.

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