Москва, 12 декабря. Группа влиятельных бизнесменов незаконно отобрала у бывшего депутата Верховной рады Олега Царева предприятие, которое он спас от банкротства. Об этом пострадавший рассказал в ходе интервью.

Экс-депутат от «Партии регионов» сообщил, что выкупил в собственность бумажный завод в Днепропетровске, который был на грани банкротства и имел огромные долги. Спустя некоторое время парламентарий смог превратить убыточное предприятия в современное производство. Однако после государственного переворота в Киеве в 2014 году, группа влиятельных олигархов незаконно завладела фабрикой.

«Я запустил это предприятие. И я вам скажу, что удовольствие, когда ты делаешь что-то действительно большое, запускаешь некий большой, глобальный проект — это радость созидания. Это большое удовольствие! Долги предприятия и долги по зарплате года три погашал… И если отбросить политику и все такое, я создал прибыльное, хорошее, большое предприятие, поднял, модернизировал», — сказал Царев.

На негативные изменения на Украине после госпереворота указал и Николай Азаров, бывший премьер-министром Украины с 2010 по 2014 годы. Экс-глава правительства отметил некомпетентность нынешнего руководства страны и плохое состояние экономики.