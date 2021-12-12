Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 09:21
09:18
Политика
Журналист Асафов рассказал об антироссийском настрое главы МИД Германии Бербок
09:17
Экономика
Рублю предрекли сильное укрепление после Нового года
09:13
Происшествия
Страховщики назвали самые популярные схемы мошенничества с автомобилями
09:13
Политика
Политолог Бондаренко назвал непредсказуемым содержание разговора Байдена и Зеленского
09:11
Происшествия
Вертолеты привлекли к поискам двух пропавших туристов в Хакасии
09:08
Общество
Центр общественного здоровья Карелии указал на пользу хурмы для иммунитета
09:05
Происшествия
Грузовой автомобиль загорелся после аварии в Красноярском крае
09:00
Происшествия
Жители Барнаула остались без горячей воды из-за прорыва теплосети
09:00
Общество
Одноразовые, что ли, кладут: жители Петербурга недоумевают от частоты прорывов труб
08:56
Происшествия
МЧС отправило вертолет на поиски пропавших туристов в Хакасии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-депутат Верховной рады Царев озвучил подробности «кражи» его предприятия в 2014 году

Политика
Экс-депутат Верховной рады Царев озвучил подробности «кражи» его предприятия в 2014 году
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 12 декабря. Группа влиятельных бизнесменов незаконно отобрала у бывшего депутата Верховной рады Олега Царева предприятие, которое он спас от банкротства. Об этом пострадавший рассказал в ходе интервью.

Экс-депутат от «Партии регионов» сообщил, что выкупил в собственность бумажный завод в Днепропетровске, который был на грани банкротства и имел огромные долги. Спустя некоторое время парламентарий смог превратить убыточное предприятия в современное производство. Однако после государственного переворота в Киеве в 2014 году, группа влиятельных олигархов незаконно завладела фабрикой.

«Я запустил это предприятие. И я вам скажу, что удовольствие, когда ты делаешь что-то действительно большое, запускаешь некий большой, глобальный проект — это радость созидания. Это большое удовольствие! Долги предприятия и долги по зарплате года три погашал… И если отбросить политику и все такое, я создал прибыльное, хорошее, большое предприятие, поднял, модернизировал», — сказал Царев.

На негативные изменения на Украине после госпереворота указал и Николай Азаров, бывший премьер-министром Украины с 2010 по 2014 годы. Экс-глава правительства отметил некомпетентность нынешнего руководства страны и плохое состояние экономики.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Экс-депутат Верховной рады Царев озвучил подробности «кражи» его предприятия в 2014 году
украина царев госпереворот
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать