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Депутат Рады Рахманин: Байден прятал слабость перед Путиным словами о «войсках на границе»

Политика
Депутат Рады Рахманин: Байден прятал слабость перед Путиным словами о «войсках на границе»
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 12 декабря. Вашингтон распространил слухи о «большой концентрации российских войск на границе с Украиной» ради того, чтобы послабления перед Москвой не выглядели как слабость. Так считает депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

Западные СМИ намеренно придавали лишний шум таким слухам, чтобы «определенные шаги» президента США Джо Байдена казались компромиссами, а не послаблениями перед главой России Владимиром Путиным. Как отметил парламентарий, в реальности российских солдат на украинской границе даже меньше, чем было в период совместных с Белоруссией учений «Запад-2021».

«То есть риск был в разы больше. Напомните мне, пожалуйста, такую же реакцию наших западных партнеров и почему ее не было», — сказал депутат Рады Сергей Рахманин в эфире телеканала «Украина».

Кремль неоднократно опровергал все обвинения в якобы повышенной концентрации российских войск на украинской границе. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявления Запада о планах Москвы по «вторжению» в Киев являются пустым нагнетанием.

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украина путин байден
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