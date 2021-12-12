Москва, 12 декабря. Великобритания может погрузиться в глубокий энергетический кризис из-за отказа покупать газ у России. Такое мнение выразил Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Специалист заявил об этом на фоне слов главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс о том, что Лондон и его союзники должны отказаться от поставок российского газа. По мнению дипломата, закупка топлива у России, якобы угрожает демократии, передают «Народные Новости».

Британцам из-за бушующего энергетического кризиса уже пришлось повторно ввести в эксплуатацию угольные станции. Так как собственная газодобыча в стране находится в упадке, с наступлением холодной зимы ситуация может усугубиться, считает эксперт.

«Если Великобритания или вся Европа откажется от российского газа, это приведет к перманентному многолетнему энергокризису. Это фантастика, британцы просто не понимают, о чем говорят», — предупредил Юшков.

Тяжелая ситуация с энергоносителями сложилась не только во всей Европе, но и на Украине. По мнению политолога Дмитрия Корнейчука, отказ от покупки российского газа и закупка реверсного топлива вовлечет Киев в еще больший кризис.