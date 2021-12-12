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Рабочий погиб при обрушении породы в тувинском подземном руднике

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 09:06
Происшествия
Рабочий погиб при обрушении породы в тувинском подземном руднике
Global Look Press  /  Kemerovo Region Government

Кызыл, 12 декабря. Крупногабаритный камень обрушился на рабочих рудника горно-обогатительного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения Тувы. В результате происшествия погиб один человек, сообщили в республиканской прокуратуре.

Трагедия произошла в Тоджинском районе. По факту произошедшего уполномоченными органами уже организована проверка, пишет ТАСС.

«Во время обрушения в шахте находились пять работников, один из которых скончался на месте, остальные работники травм не получили», — следует из заявления прокуратуры.

Неделей ранее в Туве обрушилось здание комбината. Жертвой ЧП стал один человек, четверо также получили травмы.

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