Два человека погибли в Твери в результате отравления суррогатным алкоголем

Тверь, 12 декабря. Отравление суррогатным алкоголем стало причиной смерти двух человек в Твери. Инцидент произошел 12 декабря.

Откуда погибшие взяли некачественный спиртной напиток — неизвестно, пишет РЕН ТВ. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку в связи со случившимся. Выясняется место приобретения суррогатного алкоголя.

Это случай стал далеко не первым в России за последние месяцы. Один из похожих инцидентов произошел в деревне Вурманкас-Туруново Чебоксарского района, которая находится в Чувашии. Там, по данным местного отделения прокуратуры, от употребления спиртного скончались два человека.