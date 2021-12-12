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Водитель без прав сбил женщину и девочку-подростка на пешеходном переходе в Якутске

Происшествия
Водитель без прав сбил женщину и девочку-подростка на пешеходном переходе в Якутске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Якутск, 12 декабря. Автомобилист на Toyota Corona сбил двух человек на улице Автострада 50 лет Октября в Якутске. Женщина 1982 года рождения и 13-летняя девочка в момент аварии переходили дорогу по пешеходному переходу, передали в Госавтоинспекции Якутии.

На место ДТП оперативно прибыла бригада врачей скорой помощи. Медики доставили пострадавших в больницу, где у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. У девочки-подростка в результате столкновения с автомобилем обнаружены множественные переломы таза.

Проверка показала, что у виновника ДТП не было водительского удостоверения. По факту наезда на пешеходов уже проводятся необходимые процессуально-следственные мероприятия.

Недавно в Намском районе Якутии десять человек отравились угарным газом. Среди пострадавших шестеро детей и четверо взрослых.

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дтп якутск якутия госавтоинспекция
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