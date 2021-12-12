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Шейнин посмеялся над словами Запорожского о решении судьбы России Байденом и Зеленским

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 08:19
Политика
Шейнин посмеялся над словами Запорожского о решении судьбы России Байденом и Зеленским
Кадр Первого канала

Москва, 12 декабря. Судьба России после переговоров лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина решалась Киевом и Вашингтоном. Такое спорное заявление сделал украинский политолог Сергей Запорожский в эфире телепередачи «Время покажет».

Главы государств, по его словам, почти полтора часа обсуждали дальнейшие совместные действия в отношении Москвы. При этом Байден не сразу позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как якобы разрабатывал план для обсуждения и согласования.

Шейнин поднял на смех такую точку зрения. В ответ на это он отметил, что Россия, в отличие от Киева, совершенно спокойно относится к переговорам других стран.

«Да вы что? Сережа, раз уж ты решил так витиевато, скажи, пожалуйста, а Путин когда-нибудь делал десятки заявлений о том, что он требует не обсуждать его без него, в отличие от Зеленского? Это единственная методичка, с которой ты сегодня пришел на эфир? Вся ваша победа в обсуждении Путина без Путина?» — иронией резюмировал Шейнин, рассмеявшись от слова Запорожского.

Сергей Запорожский уже несколько раз становился объектом насмешек в эфире «Время покажет». В одном из выпусков эксперты обсуждали энергетический кризис на Украине. Политолог выразил мнение, что 12 градусов тепла — это вполне нормальная температура для помещения, на что Шейнин заявил, что легко делать такие заявления, сидя в Москве.

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Все новости / Политика / Шейнин посмеялся над словами Запорожского о решении судьбы России Байденом и Зеленским
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