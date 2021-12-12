Астраханские палеонтологи обнаружили скелет самки мамонта возрастом 115 тысяч лет

Астрахань, 12 декабря. Экспедиция в Астраханскую область обернулась для палеонтологов интересной находкой. В ходе нее ими был обнаружен хорошо сохранившийся скелет мамонта, возраст которого оценивается в 115 тысяч лет, рассказал старший научный сотрудник местного музея-заповедника Дамир Соловьев.

В место находки палеонтологов направил один из жителей села Ленино. У обрыва реки он заметил кости, после чего группа ученых выехала на место. Как отметил Соловьев, это стало уникальным открытием, потому что скелет лежал в анатомическом порядке. Это указывало на принадлежность костей одной особи, передает ТАСС.

«Это явление крайне редкое, последняя такая находка была сделана в 1996 году, когда скелет мамонта без костей черепа был найден в Черноярском районе Астраханской области, сейчас он экспонируется в музее. Однако тогда не был найден череп животного в отличие от находки этого года, что еще раз подчеркивает ее уникальность», — отметил ученый.

Самке не доставало бивней, однако сохранившиеся зубы помогли определить породу мамонта. Каменные образования на костях животного сейчас убирают реставраторы. Потом находка станет экспонатом местного музея.

Другим достижением могут похвастаться вятские палеонтологи. Им удалось обнаружить скелет морской рептилии ихтиозавра.