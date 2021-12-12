Украинский боксер Ломаченко победил ганца Комми в бою за титул WBO Inter-Continental

Нью-Йорк, 12 декабря. Украинец Василий Ломаченко в титульном поединке одолел ганца Ричарда Комми и завоевал чемпионский пояс WBO Inter-Continental. Бой проходил на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Боксеру единогласным решением судейской коллегии (117:110, 119:108, 119:108) присудили титул чемпиона WBO Inter-Continental. Поединок продлился стандартных 12 раундов. В седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокдаун, однако матч продолжился.

Бойцы выступали в весовой категории lightweight (легкий вес до 61,23 кг.). На взвешивании Ломаченко показал 60,96 кг, а его соперник — 60,87. Победа украинца стала 16-й за профессиональную карьеру. Соотечественник чемпиона, тяжеловес Александр Усик также присутствовал на матче в качестве поддержки бойца.

Ранее в Екатеринбурге прошел поединок между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Умаром Саламовым. Матч был решающим этапом на пути спортсменов к титулу чемпиона мира по версии WBA Super.