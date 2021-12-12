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iPhone 13 Pro Max стал самым мощным смартфоном Apple по версии бенчмарка AnTuTu

Технологии
iPhone 13 Pro Max стал самым мощным смартфоном Apple по версии бенчмарка AnTuTu
Prt Scr youtube.com  /  Наташа Шелягина

Москва, 12 декабря. Смартфон iPhone 13 Pro Max и планшет iPad Pro возглавили рейтинг самых мощных гаджетов Apple по версии бенчмарка AnTuTu. Об этом говорится на сайте сервиса.

iPad Pro пятого поколения с 12,9-дюймовым экраном, оснащенный чипом М1, восемью гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти, получил 1,2 миллиона очков. Второе место досталось iPad Pro пятого поколения с 11-дюймовым дисплеем, а замыкает тройку iPad Pro третьего поколения на 12,9 дюймов.

Среди смартфонов лидером стал iPhone 13 Pro Max — 842 тысячи баллов. Речь идет о модели с чипом A15 Bionic, шестью гигабайтами оперативной и одним терабайтом встроенной памяти. Следом за ним идут iPhone 13 Pro и iPhone 13.

Компания Apple ранее обрадовала пользователей новостью о продолжении производства iPhone SE. Обновленная линейка бюджетных смартфонов выйдет в 2022 и 2023 годах.

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apple iphone рейтинг смартфон antutu
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