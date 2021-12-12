Аналитик Асафов: внутриполитическая надобность заставила Байдена пойти на уступки Путину

Москва, 12 декабря. Внутренняя ситуация в США вынудила президента страны Джо Байдена пойти на уступки своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе переговоров. Об этом заявил обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

Представители Белого дома сообщили, что в ближайшее время Вашингтон продолжит переговоры с европейскими государствами по поводу кризиса отношений Киева и Москвы. По мнению Асафова, такое поведение Соединенных Штатов обусловлено тем, что Байдену необходимо создать видимость минимальных успехов и создать позитивную повестку в стране.

«Байдену сейчас нужна позитивная повестка. Он должен показать, что остановил войну, которая, на самом деле, и не начиналась. Ему было важно показать, как он с этим справился, и подобные вещи он готов на что-то обменивать», — сказал Асафов.

Недавно 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что он разочарован итогами онлайн-встречи действующего главы государства Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе саммита хозяин Белого дома показал себя как некомпетентный политик.