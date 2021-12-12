Прокуратура направила в суд дело о смерти выпускницы в Ивановской области

Ступкино, 12 декабря. Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение в отношении молодого человека, который стал виновником смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 21-летний юноша, не имея водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ 2112 и поехал по деревне Ступкино Лежневского района.

В какой-то момент нетрезвый водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, врезавшись в дерево. В это время рядом находилась девушка, которую зажало между ним и капотом. Она погибла на месте.

«Санкцией ч. 4 ст. 264 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет», — говорится в сообщении прокуратуры.

Недавно в Кисловодске произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП погибли три человека.