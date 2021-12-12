Рудинштейн перед смертью выдал тайны бурной молодости Прокловой

Москва, 12 декабря. Создатель именитого кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн перед своей смертью нелицеприятно отозвался об актрисе Елене Прокловой. Высказывания продюсера обнародовали в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Рудинштейна не стало 5 декабря. Незадолго до смерти он дал свое последнее интервью, фрагменты которого и опубликовали в программе. Продюсер заявил, что звезда фильма «Будьте моим мужем» якобы с юности была чрезмерно любвеобильной. По словам продюсера, актриса уже к 14-15 годам имела богатый опыт общения с мужчинами.

«У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать?!» — говорил Рудинштейн.

Global Look Press / Анатолий Ломохов/Global Look Press

При этом прошлой весной Проклова в эфире программы «Секрет на миллион» призналась, что в подростковом возрасте столкнулась с домогательствами со стороны известного артиста. Тогда она не стала называть имя мужчины, но уточнила, что он умер. В СМИ появилась версия, что речь была про народного артиста СССР Олега Табакова.

Об этой ситуации высказалась телеведущая Ольга Спиркина. Она утверждала, что между Прокловой и Табаковым был настоящий роман. Кроме того, известный артист помогал своей молодой протеже в продвижении карьеры. Поэтому, по мнению Спиркиной, обвинения актрисы в адрес умершего наставника были неуместны.

Примечательно, что в скором времени Проклову саму обвинили в харассменте. Как выяснили СМИ, малоизвестный актер Кирилл Широков назвал себя жертвой излишнего внимания со стороны звезды кино. Проклова не стала молчать и потребовала от актера доказательств столь громких заявлений.