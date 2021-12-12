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Политолог Асафов: саммит Путина и Байдена стал перезагрузкой отношений России и США

Политика
Политолог Асафов: саммит Путина и Байдена стал перезагрузкой отношений России и США
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 декабря. Вашингтон продолжит говорить с Москвой по поводу ситуации на Украине и начнет диалог по многим другим вопросам, касающимся международной повестки. Такое заявление сделал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

По мнению политолога, во взаимоотношениях России и США по итогам переговоров американского лидера Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина достигнута точка, с которой можно начать диалог заново. Об этом свидетельствует готовность Вашингтона обсуждать международную напряженность с Москвой и невмешательство Соединенных Штатов в конфликт в Донбассе.

«Есть категоричное заявление Байдена, что американские войска не будут вмешиваться в конфликт на территории Украины, поскольку она не является страной НАТО и никаких обязательств перед ней нет. Они лишь старательно говорят об экономическом характере воздействия на "вторжение России в Украину"», — сказал Асафов в беседе с «Украина.ру».

Ранее Байден в очередной раз подтвердил, что план переброски американских войск на Украину не рассматривается. По его словам, в случае обострения конфликта в Донбассе военные могут быть размещены в восточных странах НАТО.

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Александр Асафов путин байден перезагрузка отношений россия и сша
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