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Судьбоносные перемены и исполнение желаний: что ждет в зеркальную дату 12.12.2021

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 07:22
Общество
Судьбоносные перемены и исполнение желаний: что ждет в зеркальную дату 12.12.2021
pixabay.com

Москва, 12 декабря. Зеркальные даты являются не частым событием для календаря, поэтому в каждой из них астрологи и нумерологи видят нечто особенное. На 12 декабря 2021 года есть свои правила, которым нужно неукоснительно следовать.

В этот день, считают астрологи, необходимо быть готовым к переменам, некоторые из которых могут стать судьбоносными. Следует также быть аккуратнее со своими желаниями, ведь 12 декабря они рискуют исполнится. Однако для этого свои запросы Вселенной нужно формировать тщательно и максимально конкретно.

Зеркальная дата станет благоприятным днем для добрых дней. Если в планах было занятие волонтерством, то самое время это сделать. Следует уделить внимание и родственникам, обновить свой гардероб и даже найти новых друзей.

А вот поездки и серьезные решения лучше отложить на другой день. Конфликтность 12 декабря необходимо убавить до максимума, а также воздержаться от негативных эмоций и сплетен. Желательно сегодня и не лениться, а к близким людям относиться с добротой и любовью.

В этот день православные верующие вспоминают святого Парамона. Считается, что удачу можно привлечь, если забить гвоздь в западной стороне бани в нижнее бревно.

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12 декабря зеркальная дата исполнение желаний судьбоносные перемены
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