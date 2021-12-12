Жители Узбекистана чаще других иностранцев приезжали в Россию на заработки в 2021 году

Москва, 12 декабря. Чаще всего в Россию приезжают с целью трудоустройства граждане Узбекистана и Таджикистана. Соответствующую статистику предоставили в МВД.

Кроме жителей Узбекистана (более трех миллионов человек) и Таджикистана (свыше 1,5 миллиона человек) на заработки в Россию приезжали граждане Киргизии и Армении. Их оказалось 623 465 и 298 801 человек соответственно, пишет RT.

Иностранцы посещали Россию и в туристических целях. В этой категории больше всего оказалось белорусов, немцев, украинцев. По информации МВД, жители Узбекистана, Таджикистана и Казахстана приезжали в РФ на учебу. А более 11 тысяч китайцев въехали в страну по деловым вопросам.

МВД России подготовило приказ, согласно которому трудовых мигрантов обяжут пройти повторную дактилоскопию. Иностранцев будут фотографировать, если на их теле появятся или исчезнут татуировки, шрамы и другие дефекты кожного покрова.