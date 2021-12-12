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Мэр Ноябрьска Романов анонсировал строительство новых жилых домов и школы

Общество
Мэр Ноябрьска Романов анонсировал строительство новых жилых домов и школы
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Ноябрьск, 12 декабря. Несколько новостроек, детский сад и современную школу планируется построить в Ноябрьске в ближайшие годы. Об этом заявил глава муниципалитета Алексей Романов в своем Instagram.

Работы по возведению жилого комплекса «Изумруд» продолжит новый подрядчик, а строительство детского сада «Лучик» планируется закончить к концу года. Свои двери для маленьких воспитанников он откроет в начале 2022 года. В том же районе появится современная школа, которая уже находится на этапе проектирования.

Землю на улицах Изыскателей и Новоселов приспособят под комплексную и точечную застройку. Всего на этих участках будет построено около 80 квадратных метров жилья, передает «Ямал-медиа».

Правительство России планирует выделить из резервного фонда 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки. С их помощью улучшить свои жилищные условия смогут около 622 тысяч человек.

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