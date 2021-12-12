Аналитик Кочетков: Россия и США будут торговаться насчет членства Украины в НАТО

Киев, 12 декабря. Москва и Вашингтон в скором времени продолжат переговоры касательно гарантий о невступлении Киева в НАТО. При этом все забудут заявления американского президента Джо Байдена о том, что страна может вступать «куда угодно», считает аналитик Александр Кочетков.

По его словам, переговоры стран больше будут похожи на торги, потому что Соединенные Штаты не воспринимают гарантии невступления Украины в Альнс как нечто неприемлемое. Об этом Кочетков написал в статье для издания «Главред».

«Если вам предлагают что-то заведомо неприемлемое, ну, например, продать близкого родственника в сексуальное рабство, вы же не станете торговаться, а просто пошлете предлагающего. А в отношении Украины намечается торг», — объяснил он.

Аналитик также добавил, что все заявления о «российской агрессии» не соответствуют действительности. По его мнению, Москва стремится к диалогу с Киевом, и если бы она хотела напасть, то не выжидала бы, пока ее раскроют.

Заявления о «вторжении» на Украину не раз опровергал и сам Кремль. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Россия не собиралась и не собирается на кого-либо нападать, а передвижение войск внутри страны не несет угрозы другим государствам.

Вступление Украины в НАТО не поддерживают и многие официальные лица в самом Киеве. Так, председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что это только усугубит положение в стране.