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Овечкин и Кузнецов поучаствовали в гостевой победе «Вашингтона» над «Баффало»

Спорт
Овечкин и Кузнецов поучаствовали в гостевой победе «Вашингтона» над «Баффало»
nhl.com  /  NHL

Буффало, 12 декабря. «Вашингтон» на выезде обыграл «Баффало» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Вклад в победу столичных внесли российский капитан команды Александр Овечкин и форвард Евгений Кузнецов.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. За гостей ворота противников удалось поразить Ларсу Эллеру (4-я минута) и Мартину Фехервари (46). В составе «Баффало» шайбы забросили Винни Хиностроза (14) и Уилл Батчер (23).

Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в прошедшем матче отметились голевыми передачами. Их соотечественник и товарищ по команде Дмитрий Орлов результативными действиями не отличился.

Днем ранее «Вашингтон» на своем льду уступил «Питтсбургу» со счетом 2:4. За столичных ассистентский дубль оформил Овечкин, а Кузнецов отметился заброшенной шайбой.

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