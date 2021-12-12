Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 07:45
07:33
Происшествия
Прокуратура направила в суд дело о смерти выпускницы в Ивановской области
07:31
Шоу-бизнес
Рудинштейн перед смертью выдал тайны бурной молодости Прокловой
07:22
Политика
Политолог Асафов: саммит Путина и Байдена стал перезагрузкой отношений России и США
07:22
Общество
Судьбоносные перемены и исполнение желаний: что ждет в зеркальную дату 12.12.2021
07:19
Общество
Жители Узбекистана чаще других иностранцев приезжали в Россию на заработки в 2021 году
07:11
Общество
Мэр Ноябрьска Романов анонсировал строительство новых жилых домов и школы
07:10
Политика
Аналитик Кочетков: Россия и США будут торговаться насчет членства Украины в НАТО
07:06
Спорт
Овечкин и Кузнецов поучаствовали в гостевой победе «Вашингтона» над «Баффало»
07:05
Происшествия
Огонь вспыхнул на территории башкирского завода по производству нефтепродуктов
06:53
Экономика
Сбербанк официально сменил название своего филиала на Украине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Огонь вспыхнул на территории башкирского завода по производству нефтепродуктов

Происшествия
Огонь вспыхнул на территории башкирского завода по производству нефтепродуктов
пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области

Туймазы, 12 декабря. Пожар на территории завода по производству нефтепродуктов в Туймазах произошел 11 декабря. Подробности рассказали в МЧС по Республике Башкортостан.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы региона к 00:00 по местному времени. Известно, что возгорание произошло в подземном резервуаре с мазутом по улице Горького, 43Г. Как рассказали в МЧС, в результате ЧП разрушилось кирпичное строение.

«По прибытии установлено, что происходит горение подземного резервуара с мазутом, объем жидкости составляет порядка 30 кубометров и разрушено кирпичное строение 3х4 метра», — рассказали в ведомстве.

К тушению огня привлекли 38 человек и 12 единиц техники. Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Еще один пожар на предприятии случился на днях в Петербурге. По информации МЧС, огонь вспыхнул на улице Трефолева в Кировском районе. Там располагается цех машиностроительного завода.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Огонь вспыхнул на территории башкирского завода по производству нефтепродуктов
пожар мчс нефтепродукты
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать