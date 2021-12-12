Огонь вспыхнул на территории башкирского завода по производству нефтепродуктов

Туймазы, 12 декабря. Пожар на территории завода по производству нефтепродуктов в Туймазах произошел 11 декабря. Подробности рассказали в МЧС по Республике Башкортостан.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы региона к 00:00 по местному времени. Известно, что возгорание произошло в подземном резервуаре с мазутом по улице Горького, 43Г. Как рассказали в МЧС, в результате ЧП разрушилось кирпичное строение.

«По прибытии установлено, что происходит горение подземного резервуара с мазутом, объем жидкости составляет порядка 30 кубометров и разрушено кирпичное строение 3х4 метра», — рассказали в ведомстве.

К тушению огня привлекли 38 человек и 12 единиц техники. Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Еще один пожар на предприятии случился на днях в Петербурге. По информации МЧС, огонь вспыхнул на улице Трефолева в Кировском районе. Там располагается цех машиностроительного завода.