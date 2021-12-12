Сбербанк официально сменил название своего филиала на Украине

Киев, 12 декабря. Дочерняя организация Сбербанка на Украине получила название «Международный резервный банк». В сокращенном варианте оно звучит М Р Банк.

Хозяйственный суд Киева весной 2017 года запретил Сбербанку использовать на Украине одноименную торговую марку и отобрал у него доменное имя sberbank.ua. Кредитная организация пыталась оспорить это решение и даже подавала кассационную жалобу в Верховный суд Украины. Последний в августе этого года окончательно запретил банку использовать торговую марку «Сбербанк» в стране.

В связи с этим в конце сентября Сбербанк решил изменить название украинской дочки на «Международный резервный банк». На английском языке оно звучит International Reserve Bank или IR Bank.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее спрогнозировал прибыль кредитной организации по итогам 2021 года. В чистом виде она может составить 1,2-1,24 триллиона рублей.