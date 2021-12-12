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Смесь незамерзайки и спирта поможет избавить автомобиль от ледяной корки

Общество
Смесь незамерзайки и спирта поможет избавить автомобиль от ледяной корки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 декабря. Обледеневшие стекла машины являются распространенной проблемой автовладельцев в зимнее время. Справится с этим в короткие сроки можно с помощью ряда «коктейлей».

Прежде всего речь идет о смеси из обычной незамерзайки и спирта. В качестве последнего подойдет медицинский спирт или средство для мытья стекол на спиртовой основе. Жидкости необходимо смешать в пропорции 1:2 и распылить готовый раствор на окна. Так можно избавиться от любой наледи, кроме толстой корки льда, пишет «Российская газета».

В состав второго «коктейля» входит обычная водка и любой спиртосодержащий раствор. В крайнем случае можно воспользоваться уксусом на девять или 12 процентов. Он замерзает лишь температуре минус 20–25 градусов.

Существует еще одна жидкость, пользоваться которой стоит только в экстренных случаях. Для ее приготовления необходимо смешать спирт (95 процентов), уксус (пять процентов) и соль из расчета одна ложка на литр.

Автоэксперт Дмитрий Попов ранее рассказал, как сделать зимнее вождение максимально безопасным. В первую очередь важно поставить зимнюю резину и избегать превышения скоростного режима.

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авто советы наледь
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