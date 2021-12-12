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Певица Марина Хлебникова сделала первое заявление после пережитого пожара

Шоу-бизнес
Певица Марина Хлебникова сделала первое заявление после пережитого пожара
instagram.com  /  @marina_hlebnikova_official

Москва, 12 декабря. Марину Хлебникову доставили в реанимацию из-за пожара в собственной квартире. Через месяц после госпитализации артистка вышла на связь.

Певица получила сильные ожоги и была доставлена в отделение реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сейчас Хлебникова находится в общей палате, но ей предстоит долгая реабилитация.

В результате пожара звезда нуждается не только в медицинской, но и психологической помощи. Она до сих пор отказывается давать интервью журналистам. Хлебникову регулярно навещает близкая подруга, которая пересказала их последний разговор.

«Мне пока еще так плохо. Я пришла с ингаляции, которая мне необходима. Записки ваши читаю, мне их передают. Я знаю, что меня навещают, я благодарна всем, кто ко мне приходит. Спасибо за поддержку», — цитирует артистку «Комсомольская правда».

Сотрудники НИИ имени Склифосовского восхищены дисциплинированностью звездной пациентки. Однако они огорчены тем, что к ней почти не приходят дочь и другие родственники.

Состояние певицы после пожара было достаточного тяжелым, ее даже пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Неделю назад Хлебникова пошла на поправку и смогла дышать самостоятельно.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Марина Хлебникова сделала первое заявление после пережитого пожара
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