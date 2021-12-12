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Бойкая кошка Муся устроила погоню за испуганной овчаркой Лапиком

Общество
Бойкая кошка Муся устроила погоню за испуганной овчаркой Лапиком
pixabay.com  /  Gary Shade

Москва, 12 декабря. Существует мнение, что собаки часто нападают на кошек. Но пушистая хулиганка продемонстрировала, кто на улице главный, и погналась за немецкой овчаркой.

Кошка по кличке Муся обладает смелостью и бойким нравом. И судя по всему, она готова дать отпор своему сопернику, который в два раза больше ее. «Жертвой» пушистой хулиганки стала овчарка Лапик, пишет «Ридус».

Погоня Муси за Лапиком попала на видео. Вид у собаки довольно испуганный. И некоторые пользователи социальных сетей допустили, что овчарка уже не первый раз страдает от цепких лапок. Ролик в TikTok набрал более 3,2 миллиона просмотров.

«Бежать надо, спасать пацана», — отметил юзер TikTok.

«Судя по формам Муси, она уже не одну собаку съела», — предположил комментатор.

«Муся явно за что-то мстит, Лапик снова провинился», — уверен другой пользователь соцсети.

Коты способны проявлять храбрость не только в стычках с собаками, но и другими видами животных. В Австралии в один из частных домов пробралась змея. Пушистый любимец встал на защиту своего хозяина и всем своим видом показал, что чешуйчатому существу здесь не рады.

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видео собака кошка
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