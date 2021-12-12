Без Гафта: что известно спустя год после смерти легендарного актера

Москва, 12 декабря. Ровно год прошел с тех пор, как не стало легендарного советского и российского актера Валентина Гафта. ФАН вспоминает события этих месяцев, которые прошли без участия народного артиста РСФСР.

Причиной смерти Гафта стал инсульт, после которого он восстанавливался в течение года. Медики не смогли справиться с последствиями болезни и помочь актеру восстановиться. Он скончался 12 декабря 2020 года на 86-м году жизни, что повергло в шок представителей российского шоу-бизнеса.

Соболезнования супруге выразили многие российские актеры, политики, чиновники, общественные деятели. Его смерть затронул в своей речи даже российский лидер Владимир Путин, назвав ее большой утратой для культуры страны.

ТАСС / Метцель Михаил

Актер был известен своими ролями в спектаклях театра «Современник» и многих художественных фильмах, количество которых превышает 200 картин. Он является обладателем множества наград, в их числе орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и театральная премия К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства.

Вопрос о владельце имущества, которое принадлежало народному артисту, долгое время оставался открытым. Предполагалось, что наследниками станут вдова артиста Ольга Остроумова и внебрачный сын Гафта Вадим Никитин. Однако незадолго до смерти супруга актера могла переписать завещание на себя. На данный момент этот вопрос широко не освещается. При этом сын актера намеревался побороться за наследство, ведь Гафт оставил после себя четыре квартиры.

Сама Остроумова очень тяжело переживала смерть мужа. Последние месяцы его жизни она не отходила от Гафта. Он скончался на руках у своей жены в доме, расположенном в поселке Жаворонки. Рядом с гробом супруга Остроумова чуть не потеряла сознание. Она несколько раз покидала церемонию прощания, чтобы прийти в себя.

ТАСС / Фадеичев Сергей

При этом сам Гафт не всегда был однолюбом, хоть и прожил с последней женой более 20 лет. После его смерти начали ходить слухи, что артист был крайне влюбчивым. Нередко безответная любовь доводила его до страданий и депрессий. Кроме того, Остроумова является третьей официальной женой актера. До этого момента у него были две гражданские супруги и женщины, с которыми он не связывал себя узами брака.

Попрощаться с Гафтом пришли многие актеры, которые выразили свои соболезнования. Однако церемония закончилась скандалом. Так, актер Стас Садальский заявил, что на прощание не посетили многие молодые актеры, которые были обязаны артисту своей известностью.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

После похорон в Сети разгорелся новый скандал. Ряд звезд шоу-бизнеса обвинили в смерти Гафта его близких людей, которые якобы не хотели ухаживать за больным актером. По их словам, и жена, и сын только ждали смерти родственника, чтобы заполучить его имущество. Балерина Анастасия Волочкова и вовсе рассказала, что семья Гафта не приняла от нее помощь в виде ортопедического матраса для актера.

Родственники поспешили опровергнуть эти доводы. Так, пасынок Гафта Михаил Левитин отмечал, что до последнего поддерживал своего названого отца. Он разговаривал с ним, хоть актера и не хватало на долгие беседы. В последние месяцы он говорил не более получаса в день. Все остальное время молчал, осознавая приближение смерти.

Через несколько месяцев из жизни ушел еще один легендарный актер Андрей Мягков. Эта новость поразила поклонников, и они начали строить параллели между смертями двух артистов. Звезду «Иронии судьбы» похоронили 20 февраля на Троекуровском кладбище рядом с коллегой. Там же покоится актриса фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерина Градова.

ТАСС / Терещенко Михаил

Весной этого года Гафт был посмертно награжден призом Московского международного кинофестиваля за вклад в творческую сферу России. Награду из рук президента ММКФ Никиты Михалкова получила вдова артиста. На этом мероприятии Остроумова до слез растрогала своей речью актрису Марину Зудину.

ТАСС / Новодережкин Антон

Осенью этого года достоянием общественности стал возмутительный эпизод. Украинская служба безопасности (СБУ) посчитала «угрозой» для своих граждан личность Гафта. Его имя до сих пор находится в неком черном списке Киева.

Однако в России фамилию актера чтят. Недавно на фасаде зданий в Нижнем Новгороде появилось изображение Валентина Гафта. Граффитисты решили почтить память умершего артиста и поместили его рядом с писателями Александром Пушкиным и Борисом Пастернаком.

В ближайшее время могут выйти неопубликованные материалы архивов Гафта. Такую вероятность не исключала его вдова.

Вечер памяти в честь народного артиста пройдет 13 декабря на основной сцене театра «Современник». На мероприятие придут близкие друзья и коллеги актера, а также истинные поклонники его таланта.

Этот год унес жизни многих звезд российской и советской сцены. Так, мир покинули Андрей Мягков, Василий Лановой, Екатерина Градова, Нина Русланова, Валерий Гаркалин, Виктор Коклюшкин, Борис Грачевский. В конце ноября не стало Александра Градского, который перед смертью также перенес инсульт.