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Гимнастки Аверины признались Урганту, что матерились во время соревнований

Общество
Гимнастки Аверины признались Урганту, что матерились во время соревнований
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Москва, 12 декабря. Российские гимнастки Дина и Арина Аверины стали гостьями шоумена Ивана Урганта на его передаче. Спортсменки рассказали, что они позволяли себе нецензурно выражаться во время выступлений.

Ведущий Иван Ургант расспросил сестер о соревнованиях и поинтересовался, приходилось ли Авериным хотя бы раз материться. Обе чемпионки мира по художественной гимнастике ответили утвердительно.

«Я самая обсуждаемая», — заявила Урганту Дина Аверина, добавив, что так делать нельзя.

Спортсменка Дина Аверина выругалась на камеру во время чемпионата мира, который проходил в Японии. Девушка не смогла сдержать эмоций, когда судьи объявляли оценки за упражнения с лентой. Аверина заработала 23,9 балла, уступив сопернице из Белоруссии Алине Горносько.

Гимнастки Аверины признались Урганту, что матерились во время соревнований
vk.com / Нижегородская область

Во время Олимпийских игр в Токио Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, при этом не допустив грубых ошибок. Первое место досталось израильтянке Лине Ашрам. Решение судей спровоцировало общественный резонанс. Представители России не стали обжаловать результаты в правовом поле.

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