Пророчества на 2022 год: «Факти» обнародовали предсказания астрологов, ученых и Ванги

София, 12 декабря. Ежегодно экстрасенсы, астрологи и даже ученые составляют прогнозы на ближайшее будущее. Поскольку этот год подходит к логическому завершению, болгарская газета «Факти» собрала самые яркие предположения экспертов и ясновидцев о 2022 годе.

Что пророчит наука

Глава европейского отделения ВОЗ, вирусолог Ханс Клюге допустил, что в грядущем году мир сможет вздохнуть свободно от пандемии коронавируса. Распространение инфекции прекратится, полагает врач, хотя какое-то время заболевших будет еще много. По этой причине ограничительные меры отменять не будут.

Опираясь на аналитические данные, эксперты норвежской компании Rystad Energy склонны считать, что в 2022 году произойдет рост мировой экономики. Позитивные прогнозы специалисты объяснили тем, что в обозримом будущем ожидается увеличение добычи нефти и газа, что напрямую повлияет на экономику. Кроме того, аналитики уверены, что в новом году вырастет инфляция, однако вместе с ней поднимутся и зарплаты, так как уровень безработицы заметно снизится.

Что шепчут звезды

Астролог Михаил Левин придерживается более оптимистичных взглядов на будущий год. Звездочет полагает, что в новом году пандемия пойдет на спад и превратится в подобие гриппа. Левин прогнозирует, что в 2022-м у людей будет более насыщенная жизнь: путешествия и новые знакомства. Однако, уверен астролог, останутся сложности в сфере экономики.

pexels.com / RODNAE Productions

Его коллега Павел Глоба поддержал мнение о проблемах в экономической сфере. Астролог допустил, что изменения затронут все государства. Кроме того, на политической мировой арене может произойти глобальная перестройка.

Что предсказывала Ванга

Ясновидящая полагала, что год Тигра может ознаменоваться окончательным разрывом дипломатических связей между Россией и США. Выход из ситуации будет, но уже в последующие годы.

При этом, по прогнозам Ванги, в 2022 году отношения Москвы и Пекина укрепятся как никогда. Это коснется сфер обмена технологиями и наращивания объемов торговли.

Прорицательница также не сулила ничего хорошего простым людям. По ее словам, в 2022 году усугубится бедность и у многих не получится наладить финансовое положение. Ванга советовала запастись терпением и смиренно надеяться на лучшие времена.

Кроме того, болгарская провидица предвидела в 2022 году конец пандемии коронавируса. Ванга говорила, что год Тигра станет решающим в борьбе человечества с инфекцией.