Группа хакеров взломала учетную запись премьер-министра Индии Моди в Twitter

Нью-Дели, 12 декабря. Неизвестные хакеры покусились на Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди. Как сообщили в его офисе, злоумышленники контролировали учетную запись очень непродолжительное время.

При этом время, в которое аккаунт был взломан, не уточнялось. Сообщается, что служба поддержки Twitter была сразу оповещена, после чего учетную запись заблокировали. Граждан Индии призвали игнорировать все посты, опубликованные от имени Моди в период взлома.

Как отметили в Twitter, все необходимые действия были предприняты максимально оперативно. Однако по информации Bloomberg, во время взлома в аккаунте Моди была опубликована информация о том, что биткоин официально наделен статусом законного платежного средства. Злоумышленники также написали, что Индия произвела закупку криптовалюты и в скором времени начнет распространять ее среди граждан.

Неустановленные хакеры также попытались нажиться на жителях Санкт-Петербурга. Они взломали аккаунт городского правительства в социальной сети «ВКонтакте» и предлагали пользователям перейти на подозрительный сайт.