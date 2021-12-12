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Губернатор Сахалина Лимаренко: к 2025 году потребности области в газе вырастут в 1,5 раза

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 05:56
Экономика
Губернатор Сахалина Лимаренко: к 2025 году потребности области в газе вырастут в 1,5 раза
Пресс-служба Сахалинской области

Южно-Сахалинск, 12 декабря. Ввод и развитие новых производств к 2025 году в Сахалинской области повлечет за собой увеличение потребностей в газе. По прогнозам, они вырастут в полтора раза, сообщил глава региона Валерий Лимаренко журналистам.

Как отметил губернатор, область имеет развернутую инвестиционную программу. На совещании заместителя председателя Правительства РФ она была представлена: показали, какие производства планируется ввести, и какие ресурсы для этого потребуются, отметил Лимаренко.

«И еще на одну пятилетку мы заявляем о том, что [потребности] будут увеличиваться вдвое. То есть, фактически это темпы развития экономики, а значит, это рабочие места, и это принципиально важно: и новая структура экономики, и новая структура налогов», — добавил он.

Также, сообщил глава области, к 2025 году запланировано полное завершение газификации региона. Будет построено порядка 1,2 тысячи километров газопроводов, что позволит оснастить топливом более 35 тысяч домов. По словам Лимаренко, основную часть обеспечат трубным газом, около 15% при этом будут использовать сжиженный природный газ.

Сахалинская область станет первым регионом, где будет испытан проект углеродной нейтральности. Достичь ее планируют к концу 2025 года.

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