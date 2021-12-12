Посольство России в Вашингтоне выразило соболезнования семьям погибших при торнадо в США

Вашингтон, 12 декабря. Российское диппредставительство в США выразило глубокие соболезнования родным и близким всех погибших в результате серии мощных торнадо в центральных регионах страны. Официальный комментарий обнародован на странице посольства в Facebook

Обрушившиеся на США смерчи уже привели к гибели более 80 человек. Наибольшее количество погибших (70 человек) зафиксировано в штате Кентукки — именно по нему пришелся основной удар стихии.

«Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы», — следует из сообщения российского посольства.

Ураган также привел к обрушению склада Amazon в штате Иллинойс. В результате ЧП погибли шесть человек.