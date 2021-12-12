МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снега в 13 районах Сахалина

Южно-Сахалинск, 12 декабря. Сильный снег и ветер до 24 метров в секунду ожидаются на Сахалине. В связи с этим МЧС объявило экстренное предупреждение в большей части районах региона.

Предупреждение действует 13 декабря и распространяется на 13 районов. Среди них Александровск-Сахалинский, Смирныховский, Поронайский, Углегорский, Макаровский, Томаринский, Долинский, Холмский, Невельский, Корсаковский, Анивский районы. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно информации Сахалинского управления Росгидромета, в понедельник в Южно-Курильском и Курильском районах ожидаются осадки и ветер 19–24 метра в секунду. Вечером возможно усиление порывов до 25–28 метров в секунду.

«В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию», — говорится в сообщении.

Улучшение погодных условий ждет жителей Москвы с воскресенья. В столичный регион придет резкое потепление, которое продлится до конца грядущей рабочей недели.