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Американский беллетрист Сомерс нашел крупнейшую ошибку России в отношениях с США

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 05:27
Политика
Американский беллетрист Сомерс нашел крупнейшую ошибку России в отношениях с США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 12 декабря. Продажа Аляски стала самой крупной ошибкой России за всю историю отношений с Соединенными Штатами. Такое мнение в статье для Grunge выразил американский беллетрист Джефф Сомерс.

США получили свой самый северный и крупнейший штат в 1867 году. Тогда Вашингтон заплатил за Аляску всего 7,2 млн долларов (примерно 130 млн долларов по современному курсу). Однако в те времена, рассуждает писатель, продажа региона имела для Российской империи определенный смысл.

«Россия только что проиграла Британии Крымскую войну, и ее вполне обоснованно беспокоило, что британцы будут продолжать наступать на Аляску, которая противостояла британским владениям в Канаде. Россия не была уверена в своей способности защитить регион, и идея продать его хамоватым американцам казалась идеальным способом избавиться от проблемы и в то же время разозлить англичан», – цитирует Grunge «ПолитРоссия».

Кроме того, истеблишмент Российской империи мог опасаться, что если в регионе обнаружат золото, то туда незамедлительно отправятся тысячи нищих искателей наживы с криминальными наклонностями. Проблем с разгулом преступности царская Россия не хотела. Однако сегодня Москва определенно жалеет, что уступила за бесценок такую территорию, считает Сомерс.

Американский беллетрист Сомерс нашел крупнейшую ошибку России в отношениях с США
pixabay.com /

«Но сегодня Россия хотела бы иметь природные ресурсы Аляски — и военные преимущества этого региона. Это особенно обидно, если учесть, сколько земли Россия не продала другим странам, причем это была относительно бесполезная тундра», – добавил писатель.

Впрочем, повернуть историю вспять невозможно. Сегодня России остается только признать, что в далеком XIX веке совершила крупнейшую ошибку в отношениях с США, резюмировал американский прозаик.

Ранее читатели американского издания Newsweek призвали правящие элиты Соединенных Штатов прекратить провоцировать дискуссии о принадлежности Крымского полуострова, пока не «потеряли свои территории». Они напомнили, что Крым — исторически территория РФ, как и некогда Аляска.

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