Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 06:13
06:08
Общество
Группа хакеров взломала учетную запись премьер-министра Индии Моди в Twitter
05:58
Происшествия
Трактор врезался в ограждение храма Михаила Архангела в Новосибирске
05:56
Экономика
Губернатор Сахалина Лимаренко: к 2025 году потребности области в газе вырастут в 1,5 раза
05:48
Общество
Посольство России в Вашингтоне выразило соболезнования семьям погибших при торнадо в США
05:37
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снега в 13 районах Сахалина
05:27
Политика
Американский беллетрист Сомерс нашел крупнейшую ошибку России в отношениях с США
05:26
Общество
Вирусолог Нетесов предостерег от прививания назальной вакциной от COVID-19 вне больниц
05:23
Экономика
Украина получит 150 тысяч долларов на вакцинацию против COVID-19 от Всемирного банка
05:18
Происшествия
Три человека погибли в массовом ДТП в Кисловодске
05:07
Общество
Кинолог Голубев: будущие владельцы собак должны оценивать свои возможности по уходу
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Вирусолог Нетесов предостерег от прививания назальной вакциной от COVID-19 вне больниц

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 05:44
Общество
Вирусолог Нетесов предостерег от прививания назальной вакциной от COVID-19 вне больниц
pixabay.com  /  ThorstenF

Москва, 12 декабря. Первые пункты для прививания назальной вакциной от COVID-19 не стоит разворачивать на базе аэропортов и торговых центров, так как в случае возникновения аллергической реакции необходимо присутствие врача. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По мнению специалиста, на первых порах необходимо накопить опыт, и лишь потом организовывать пункты вне больниц. При этом, добавил вирусолог, критически важно, чтобы врач удостоверился в том, что препарат попал на слизистую оболочку. В противном случае человек может высморкаться, а это снизит эффективность вакцины, передает ТАСС.

«Дело в том, что вероятность возникновения аллергической реакции на такую вакцину имеется, она невелика, но желательно, чтобы человек после этого посидел рядом с кабинетом врача. У врачей есть специальные наборы противоаллергических препаратов, которые действуют буквально через минуту-две, что иногда бывает очень нужно», — объяснил Нетесов.

Вторая фаза клинических испытаний назальной вакцины была разрешена в октября текущего года. При этом, как отметили в Центре Гамалеи, новый препарат не отменит необходимости в старых прививках.

Александр Гинцбург также ранее сообщил о безопасности сочетания назальной вакцины и «Спутника Лайт». Такое использование уже было протестировано специалистами.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вирусолог Нетесов предостерег от прививания назальной вакциной от COVID-19 вне больниц
испытания коронавирус назальная вакцина прививание
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать