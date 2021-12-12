Вирусолог Нетесов предостерег от прививания назальной вакциной от COVID-19 вне больниц

Москва, 12 декабря. Первые пункты для прививания назальной вакциной от COVID-19 не стоит разворачивать на базе аэропортов и торговых центров, так как в случае возникновения аллергической реакции необходимо присутствие врача. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По мнению специалиста, на первых порах необходимо накопить опыт, и лишь потом организовывать пункты вне больниц. При этом, добавил вирусолог, критически важно, чтобы врач удостоверился в том, что препарат попал на слизистую оболочку. В противном случае человек может высморкаться, а это снизит эффективность вакцины, передает ТАСС.

«Дело в том, что вероятность возникновения аллергической реакции на такую вакцину имеется, она невелика, но желательно, чтобы человек после этого посидел рядом с кабинетом врача. У врачей есть специальные наборы противоаллергических препаратов, которые действуют буквально через минуту-две, что иногда бывает очень нужно», — объяснил Нетесов.

Вторая фаза клинических испытаний назальной вакцины была разрешена в октября текущего года. При этом, как отметили в Центре Гамалеи, новый препарат не отменит необходимости в старых прививках.

Александр Гинцбург также ранее сообщил о безопасности сочетания назальной вакцины и «Спутника Лайт». Такое использование уже было протестировано специалистами.