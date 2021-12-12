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Украина получит 150 тысяч долларов на вакцинацию против COVID-19 от Всемирного банка

Экономика
Украина получит 150 тысяч долларов на вакцинацию против COVID-19 от Всемирного банка
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 12 декабря. Совет Всемирного банка решил выделить дополнительные средства на вакцинацию от коронавируса на Украине. Сумма помощи составляет 150 тысяч долларов.

Выделенные деньги должны помочь в предотвращении, выявлении и в реагировании на угрозы, которые провоцирует пандемия коронавируса. Дополнительные средства позволят укрепить национальную систему здравоохранения Украины.

«Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере $150 млн для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация на Украине", — говорится в сообщении регулятора.

Специалисты Всемирного банка предоставили отчет российской экономической системы. Согласно документам, в следующем году рост в этой сфере должен замедлиться на 2,4 процента. По отечественной экономике могут ударить углеродные налоги, которые намерены ввести в некоторых странах-импортерах.

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