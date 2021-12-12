Украина получит 150 тысяч долларов на вакцинацию против COVID-19 от Всемирного банка

Киев, 12 декабря. Совет Всемирного банка решил выделить дополнительные средства на вакцинацию от коронавируса на Украине. Сумма помощи составляет 150 тысяч долларов.

Выделенные деньги должны помочь в предотвращении, выявлении и в реагировании на угрозы, которые провоцирует пандемия коронавируса. Дополнительные средства позволят укрепить национальную систему здравоохранения Украины.

«Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере $150 млн для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация на Украине", — говорится в сообщении регулятора.

Специалисты Всемирного банка предоставили отчет российской экономической системы. Согласно документам, в следующем году рост в этой сфере должен замедлиться на 2,4 процента. По отечественной экономике могут ударить углеродные налоги, которые намерены ввести в некоторых странах-импортерах.