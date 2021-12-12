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Три человека погибли в массовом ДТП в Кисловодске

Происшествия
Три человека погибли в массовом ДТП в Кисловодске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кисловодск, 12 декабря. Четыре автомобиля столкнулись в курортном городе Ставропольского края. Жертвами аварии стали три человека, сообщили журналистам в краевом управлении ГИБДД.

По предварительной информации, авария произошла примерно в 03:00 по московскому времени. Водитель Mercedes поехал на красный сигнал светофора и «влетел» в стоявший в попутном направлении Datsun. После этого виновник аварии выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приору» и Volkswagen Jetta.

«От полученных травм на месте ДТП скончались водитель Mercedes-Benz, водитель и пассажир Datsun on-DO. Один пострадавший доставлен в городскую больницу», — следует из сообщения ГИБДД.

На месте происшествия работают наряды ДПС. Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Тремя днями ранее на Ставрополье погоня за нетрезвым водителем закончилась стрельбой. У задержанного автомобилиста оказалась непогашенная судимость за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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ГИБДД дтп жертвы авария ставропольский край кисловодск
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