Три человека погибли в массовом ДТП в Кисловодске

Кисловодск, 12 декабря. Четыре автомобиля столкнулись в курортном городе Ставропольского края. Жертвами аварии стали три человека, сообщили журналистам в краевом управлении ГИБДД.

По предварительной информации, авария произошла примерно в 03:00 по московскому времени. Водитель Mercedes поехал на красный сигнал светофора и «влетел» в стоявший в попутном направлении Datsun. После этого виновник аварии выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приору» и Volkswagen Jetta.

«От полученных травм на месте ДТП скончались водитель Mercedes-Benz, водитель и пассажир Datsun on-DO. Один пострадавший доставлен в городскую больницу», — следует из сообщения ГИБДД.

На месте происшествия работают наряды ДПС. Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Тремя днями ранее на Ставрополье погоня за нетрезвым водителем закончилась стрельбой. У задержанного автомобилиста оказалась непогашенная судимость за вождение в состоянии алкогольного опьянения.