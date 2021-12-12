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Кинолог Голубев: будущие владельцы собак должны оценивать свои возможности по уходу
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Кинолог Голубев: будущие владельцы собак должны оценивать свои возможности по уходу

Общество
Кинолог Голубев: будущие владельцы собак должны оценивать свои возможности по уходу
pixabay.com

Москва, 12 декабря. Приобретение собаки станет волнительным событием для любого человека. Но будущие владельцы должны со всей ответственностью подойти к принятию решения, заявил кинолог Владимир Голубев.

Перед покупкой собаки, будущие владельцы должны оценить свои возможности и понять, смогут ли они уделять достаточно времени на уход и воспитание любимца. На животное потребуется выделять деньги для покупки качественного корма и посещения ветврача, пишет РИА Новости.

«К собакам не выдается инструкции, вам придется учиться взаимодействовать и понимать питомца. И это достаточно трудоемкий процесс. Невозможно предугадать все, но вы должны быть готовым к тому, что с питомцем необходимо ежедневно гулять, к тому, что собака может лаять от одиночества или грызть вещи», — предупредил Голубев.

Будущие владельцы собак должны учитывать мнение остальных членов семьи. Необходимо выяснить, есть у домочадцев аллергия. Если все мешающие приобретению животного факторы исключены, кинолог призвал не забывать о предназначении выбранной породы.

Собаки могут заболеть пневмонией. И ее неправильное лечение окажется смертельным для животного. Кинолог Владимир Голубев призвал при первых симптомах проявления недуга обратиться к ветврачу.

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