Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 06:12
06:08
Общество
Группа хакеров взломала учетную запись премьер-министра Индии Моди в Twitter
05:58
Происшествия
Трактор врезался в ограждение храма Михаила Архангела в Новосибирске
05:56
Экономика
Губернатор Сахалина Лимаренко: к 2025 году потребности области в газе вырастут в 1,5 раза
05:48
Общество
Посольство России в Вашингтоне выразило соболезнования семьям погибших при торнадо в США
05:37
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снега в 13 районах Сахалина
05:27
Политика
Американский беллетрист Сомерс нашел крупнейшую ошибку России в отношениях с США
05:26
Общество
Вирусолог Нетесов предостерег от прививания назальной вакциной от COVID-19 вне больниц
05:23
Экономика
Украина получит 150 тысяч долларов на вакцинацию против COVID-19 от Всемирного банка
05:18
Происшествия
Три человека погибли в массовом ДТП в Кисловодске
05:07
Общество
Кинолог Голубев: будущие владельцы собак должны оценивать свои возможности по уходу
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Парамонов день: баня и простой гвоздь помогут защититься от болезней 12 декабря

Общество
Парамонов день: баня и простой гвоздь помогут защититься от болезней 12 декабря
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 12 декабря. Православные верующие 12 декабря вспоминают святого Парамона. В этот день стоит придерживаться определенных правил, чтобы привлечь удачу и не накликать беду.

Считается, что Парамон жил в третьем веке нашей эры. Он известен тем, что открыто выступал против римского императора Аквиана и обличал его жестокость по отношению к христианам. За этого святого казнили вместе с другими 370 мучениками.

Как защититься от болезней в Парамонов день?

Этот день православные начинали с чистки снега с крыш своих домов. При чем делать это нужно исключительно с помощью веников и метел. Использовать лопату не нужно, чтобы не повредить крышу.

Кроме того, 12 декабря христиане ходили в баню. Согласно преданиям, с западной стороны сооружения в нижнее бревно нужно забить гвоздь. Эта мера поможет избежать болезней во время мытья и защитит баню от порчи.

Парамонов день: баня и простой гвоздь помогут защититься от болезней 12 декабря
воркута.рф /

Чего нельзя делать 12 декабря?

В Парамонов день нельзя проводить магические ритуалы для нанесения вреда своему врагу. Обычно такие действия принимают зеркальный эффект — если кипятить ножи и читать при этом заклинания, чтобы накликать болезнь на обидчика, то можно заболеть самому.

В этот день нельзя ругаться и ссориться. Осторожно нужно распределять финансы, чтобы случайно не перехитрить самого себя и не остаться без средств к существованию.

Как узнать погоду на будущее?

Православные по природным явлениям могли предсказать погоду на ближайшее время. Например, если в этот день метель накроет поля, то снег будет идти до 19 декабря. Если осадков не будет, то стоит ожидать теплую зиму.

Однако многие россияне привыкли определять погоду с помощью прогнозов синоптиков. Так, в Москве в ближайшие дни ожидается резкое потепление, которое продлится до конца рабочей недели.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Парамонов день: баня и простой гвоздь помогут защититься от болезней 12 декабря
православные праздники приметы традиции парамонов день
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать