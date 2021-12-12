Парамонов день: баня и простой гвоздь помогут защититься от болезней 12 декабря

Москва, 12 декабря. Православные верующие 12 декабря вспоминают святого Парамона. В этот день стоит придерживаться определенных правил, чтобы привлечь удачу и не накликать беду.

Считается, что Парамон жил в третьем веке нашей эры. Он известен тем, что открыто выступал против римского императора Аквиана и обличал его жестокость по отношению к христианам. За этого святого казнили вместе с другими 370 мучениками.

Как защититься от болезней в Парамонов день?

Этот день православные начинали с чистки снега с крыш своих домов. При чем делать это нужно исключительно с помощью веников и метел. Использовать лопату не нужно, чтобы не повредить крышу.

Кроме того, 12 декабря христиане ходили в баню. Согласно преданиям, с западной стороны сооружения в нижнее бревно нужно забить гвоздь. Эта мера поможет избежать болезней во время мытья и защитит баню от порчи.

воркута.рф /

Чего нельзя делать 12 декабря?

В Парамонов день нельзя проводить магические ритуалы для нанесения вреда своему врагу. Обычно такие действия принимают зеркальный эффект — если кипятить ножи и читать при этом заклинания, чтобы накликать болезнь на обидчика, то можно заболеть самому.

В этот день нельзя ругаться и ссориться. Осторожно нужно распределять финансы, чтобы случайно не перехитрить самого себя и не остаться без средств к существованию.

Как узнать погоду на будущее?

Православные по природным явлениям могли предсказать погоду на ближайшее время. Например, если в этот день метель накроет поля, то снег будет идти до 19 декабря. Если осадков не будет, то стоит ожидать теплую зиму.

Однако многие россияне привыкли определять погоду с помощью прогнозов синоптиков. Так, в Москве в ближайшие дни ожидается резкое потепление, которое продлится до конца рабочей недели.