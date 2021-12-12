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Сенатор Цеков призвал Украину помнить о последствиях «помощи» США на примере Афганистана

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 05:02
Политика
Сенатор Цеков призвал Украину помнить о последствиях «помощи» США на примере Афганистана
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 12 декабря. Помощь США зачастую приводит к политическому кризису в странах. Украинским властям не стоит забывать об этом факторе, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Киев и Вашингтон начали совместную работу по укреплению безопасности на украинской границе с востока и севера. На эти цели США выделили 20 миллионов долларов, информирует МВД Украины.

«Украина настроена на провокации (против России. — Прим. ФАН.), выполняя "серьезные задачи", порученные США», — сказал Цеков в интервью РИА Новости, напомнив о недавней провокации Киева в Керченском проливе.

Однако не любое сотрудничество приносит желаемые плоды. Цеков напомнил о вмешательстве США в дела Афганистана и чем это закончилось.

«У них же есть пример Афганистана, когда "помощь" Вашингтона привела страну к политическому кризису, народ бедствует», — добавил сенатор.

Пару примеров на эту тему также недавно привел политолог Сергей Простаков. Он тоже напомнил об Афганистане и вспомнил про Грузию, которую Вашингтон использовал для антироссийских провокаций.

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