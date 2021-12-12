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Водитель и пассажир ВАЗ погибли при столкновении с Mazda в Уфе

Происшествия
Водитель и пассажир ВАЗ погибли при столкновении с Mazda в Уфе
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Уфа, 12 декабря. Смертельная авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улиц Мингажева и 50 лет Октября в Уфе. Подробности сообщили в пресс-центре регионального ГИБДД.

Участниками столкновения стали ВАЗ-21099 и Mazda 6. Обе машины получили сильные механические повреждения. От полученных травм до приезда скорой помощи скончались водитель отечественной легковушки и его пассажир.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Еще одно смертельное ДТП ранее произошло на трассе в Ульяновской области. В результате столкновения с рейсовым автобусом погиб молодой водитель ВАЗ-21124.

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дтп уфа башкортостан
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