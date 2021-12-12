FAZ: глава МИД Германии оказалась на распутье из-за «Северного потока — 2»

Берлин, 12 декабря. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оказалась в затруднительном положении из-за своей позиции по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом пишет журналист Йоханнес Лейтойзер статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Политический обозреватель напомнил, что Бербок также является сопредседателем партии «Зеленые». Фракция выступает категорически против реализации российско-немецкого проекта.

«Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — Прим. ФАН) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — написал Лейтойзер.

По словам автора публикации, на новом посту Бербок регулярно напоминают о ее позиции. Однако в нынешних условиях она может лишь делать молчаливые жесты и надеяться, что Россия «применит силу» против Украины, чтобы были реальные основания для того, чтобы свернуть проект, подчеркнул журналист.

Тем временем партия «Зеленые» будет продолжать попытки давления на «СП-2», а окончательное решение по газопроводу может быть переложено на руководство Евросоюза. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар.